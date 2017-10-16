У пенсійному фонді розповіли, як докупити стаж і на яку пенсію розраховувати

16/10/2017 Розмір тексту:

Закон про пенсійну реформу вступив у дію 11 жовтня цього року. Ним передбачено не тільки перерахунок пенсій, а й ряд інших змін. Стосуються вони тривалості трудового стажу та пенсійного віку, нарахування пенсії тощо. Окремі актуальні питання щодо цього роз’яснили під час брифінгу у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

– Важливим законодавчим рішенням є те, що починаючи з 2019 року розмір пенсії щорічно переглядатимуть залежно від росту споживчих цін і середньої зарплати в Україні, – зазначив Ігор Москалик, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. – Є також хороша зміна в тому, що пенсіонери, які працюють, отримуватимуть пенсію в повному обсязі, а таких у нас є 41 тисяча. Пенсійний вік для майбутніх пенсіонерів не збільшується. Ті, хто має стаж 25 років і більше, будуть йти на пенсію в 60 років, а починаючи з 2018 року трудовий стаж щорічно збільшуватиметься на рік, і в 2028 році він становитиме 35 років. Ті, хто виходитимуть на пенсію з 2028 року повинні будуть мати трудовий стаж 35 років. Тим, хто навчався у ВУЗах до 2004 року цей період будуть зараховувати до трудового стажу. Зараз питання щодо зарахування навчання до трудового стажу перебуває на додатковому розгляді. Декретна відпустка входить до страхового стажу.

Щодо розміру пенсії, то, за словами фахівців, законодавство поставило всіх у рівні умови. Він залежатиме від трудового стажу та зарплати, яку отримувала людина.

– Для призначення мінімальної пенсії трудовий стаж для жінок становить 30 років, для чоловіків – 35 років, – каже Володимир Івахов, заступник начальника ГУ ПФУ в Тернопільській області. – Незалежно від зарплати, від інших факторів вони гарантовано отримають мінімальну пенсію. Поняття «страховий» стаж введено у 2004 році, але весь трудовий стаж набутий до 2004 року при призначенні пенсії автоматично рахується, як страховий. При зверненні за пенсією враховується вся зарплата починаючи з липня 2000 року до моменту звільнення з роботи або звернення за пенсією, тобто весь період трудової діяльності людини, і з неї обчислюється коефіцієнт зарплати. Якщо людина має бажання, то додатково може подати до включення для розрахунку пенсії довідку про зарплату за 5 років з періоду до 2000 року. Така довідка має бути підтверджена первинними документами. Зараз всіх пенсіонерів поставили в однакові умови, і розмір їх пенсії залежатиме виключно від їх індивідуального коефіцієнта заробітку, який залежить від зарплати, яку вони отримували і від коефіцієнта стажу, тобто від того періоду трудової діяльності, яку ця людина набула.

Як і раніше люди, яким для виходу на пенсію не вистачає декілька років трудового стажу, можуть його «докупити». Щоправда, платити доведеться у подвійному розмірі.

– «Купівля» стажу не обмежується двома чи п’ятьма роками, – додає Володимир Івахов. – У законі зазначено, що коли особа не підлягала загальнообов’язковому пенсійному страхуванню, в тому числі за період з 2004 по 2010 роки, вона має право самостійно одномоментно докупити страховий стаж. При цьому вартість одного місяця страхового стажу визначатиметься з коефіцієнтом 2, а не 1. Це означає, що треба буде не просто сплатити мінімальний внесок у розмірі 704 гривні, а вдвічі більше, тобто мінімальна вартість одного місяця страхового стажу буде становити 1408 гривень, а за рік це становить близько 17 тисяч гривень. І сума ця не є стабільною. В цьому році мінімальний внесок – 704 гривні, а наступного року він буде більший, оскільки залежить від розміру мінімальної зарплати.

За додатковою інформацією або роз’ясненням майбутні пенсіонери можуть звернутися до громадської приймальні в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, що в Тернополі. Працює вона щодня з 8.00 до 17.00. Приймають людей також фахівці Фонду у міському відділенні та 12-ти громадах у районах.

Ольга Трач

Фото автора