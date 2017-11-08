У педагогічному університеті обирають нового ректора. ФОТО

08/11/2017 Розмір тексту:

Восьмого листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті обирають нового ректора. Претендує на цю посаду тільки один кандидат – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, професор Богдан Буяк. Процес голосування розпочався о дев’ятій ранку і триватиме до третьої дня.

– Право голосу мають 649 працівників та студентів університету, – зазначив Анатолій Григорук, голова Оргкомітету з виборів ректора ТНПУ. – Скільки з них з’являться побачимо після третьої години. Та вже з 9.00 люди почали активно підходити. Голосування проходить спокійно. Думаю, на перервах буде найбільше людей. Дехто пар немає, то спеціально приїде, а хто має третю-четверту пару, то прийде на дільницю перед парами або після четвертої пари, тобто після 14.05. Після завершення процесу голосування відбудеться засідання виборчої комісії та підрахунок голосів. Виборча комісія складе протокол в двох екземплярах: для Міністерства освіти та науки, як засновника вузу, і для Оргкомітету університету, який потім буде зданий в архів з іншими виборчими документами. Після того буде засідання Оргкомітету з виборів ректора, який затвердить, що вибори відбулися, якщо проголосують більше 50% виборців. Претендент буде переможцем, якщо набере 50% плюс один голос. У такому випадку Оргкомітет може прийняти рішення про те, що претендент переміг на виборах. Засідання виборчої комісії та підрахунок голосів проходитиме там же, де відбувалося голосування – у фойє головного корпусу університету. Всі урни будуть відкривати при спостерігачах, при представнику Оргкомітету. Також за цим процесом спостерігатиме представник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, який є уповноваженим представником від Міністерства. Протокол з результатами виборів до Міністерства ми маємо подати до 15 листопада. Після того, як Оргкомітет затвердить результати виборів, повідомлення про це має з’явитися на сайті університету упродовж доби.

Процедуру голосування розпочав багаторічний ректор навчального закладу Володимир Кравець. Він першим отримав бюлетень, заповнив його та опустив у скриньку. Зранку проголосувало також керівництво університету, викладачі, науковці, а після закінчення першої пари підтягнулися і студенти.

– Вирішив проголосувати зранку, щоб гарно розпочати день, – каже художник Михайло Кузів, асистент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, заслужений діяч мистецтв України. – Після цього йду на пари. Я працюю в університеті з 2008 року і вважаю, що Володимир Кравець був добрим керівником. А від нового ректора чекаю позитивних змін, думаю у нього є хороша перспектива.

Ольга Трач

Фото автора та Олександра Петлюка