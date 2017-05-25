У педагогічному університеті буде новий ректор

25/05/2017 Розмір тексту:

Майже вічний очільник Тернопільського національного педуніверситету ім. Гнатюка Володимир Кравець збирається піти з посади. Університет він очолюватиме лише до жовтня цього року. Далі займатиметься суто викладацькою діяльністю.

Інформацію про відставку ректора поширили на днях ЗМІ. Чи відповідає вона дійсності, кореспонденти “20 хвилин” поцікавились безпосередньо у Володимира Кравця.

– Пам’ятаєте, був такий Єльцин. Він казав: «Я устал, я ухожу», – каже, сміючись, Володимир Кравець. – 28 років ректорства – це забагато. Це по-перше. І по-друге – 70 років мені, – це вже та крайня точка, коли треба дякувати і собі, і людям. Ось вся відповідь.

На сьогодні, додає пан Кравець, він входить у п’ятірку найдревніших ректорів України. Тому рано чи пізно всеодно мав би прийняти рішення про відставку. Після відставки Володимир Кравець надалі займатиметься викладацькою роботою. Більше часу своїм захопленням не приділятиме. Каже, що знаходив час на подорожі, відпочинок, хобі і будучи посаді ректора.

– Посада мені не заважала, – додає пан Кравець. – Я встигав і поїздити, і повивчати, і почитати. Все нормально. Я веду досить активний спосіб життя. Просто є усвідомлення того, що молодим у нас дорога.

На посаді ректора, каже пан Кравець, перебуватиме до жовтня 2017. В жовтні, відповідно, і будуть вибори нового очільника університету.

– Кого оберуть, той і очолюватиме університет, – каже він. – Ніяких таємниць. Про свій намір піти я оголосив ще десь три місяці тому перед трудовим колективом. Ніхто мене не підпихає, не виступає проти, просто, як-то кажуть, пора і честь знати.

Довідка:

Володимир Петрович Кравець – український вчений-математик, педагог, громадський діяч. Доктор педагогічних наук (1997), професор (1994), член-кореспондент Академії педагогічних наук України (2003). Заслужений працівник освіти України (1997). Народився 6 квітня 1947 року в м. Гусятині Тернопільської області. З 1969 року в Тернополі — після переїзду сюди з Кременця педагогічного інституту (тепер ТНПУ ім. Володимира Гнатюка). Закінчив його в 1970 році і відтоді почав працювати на кафедрі математичного аналізу фізико-математичного факультету. Від 1983 року декан фізико-математичного факультету, в 1985—1990 роках — проректор з навчальної роботи ТПІ. Від 1990 року — ректор Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, обраний за рішенням колективу викладачів і студентів. (За інформ. Вікіпедії)