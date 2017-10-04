У педагогічному активно готуються до виборів ректора

04/10/2017 Розмір тексту:

Вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбудуться 8 листопада. Зараз у навчальному закладі активно готуються до цієї події.

Наказ Міністерства освіти та науки України про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора ТНПУ було видано 11 серпня. Після цього в університеті створили організаційний комітет з виборів ректора та виборчу комісію. Зараз йде процес вибору із числа працівників та студентів університету тих, хто представлятиме весь колектив під час голосування.

– Відповідно до законодавства, право обирати ректора мають всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники, які становлять 75% від кількості усіх, хто братиме участь у голосуванні, – розповів Анатолій Григорук, голова оргкомітету з виборів ректора ТНПУ. – У нашому випадку це 487 осіб. Відділ кадрів також підготував перелік працівників, які є в штаті, але не є науковцями і педагогами: лаборантів, диспетчерів, бібліотекарів, робітників тощо. Усіх їх оргкомітет розділив на чотири групи, і в кожній групі таємним голосуванням оберуть тих, хто віддаватиме свій голос за нового ректора. Відповідно до законодавства, їх має бути не більше 10%, у нас – це 64 особи. Третього жовтня відбулася конференція Студентської ради, де студенти затвердили Положення про вибори ректора і графік коли вони будуть вибирати своїх представників для голосування. Студентів має бути не менше 15% від кількості науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників – це 98 осіб. Усього у виборах мають взяти участь 649 осіб. Виборча дільниця буде одна – у головному корпусі в фойє.

Кандидати на посаду ректора ТНПУ подають документи безпосередньо до Міністерства освіти. Зробити це вони можуть до 13 жовтня. В університеті повідомляють, що документів ще ніхто не подав.

– Термін подачі документів – до 13 жовтня, – продовжує Анатолій Григорук. – За нашими даними ще ніхто не подав документи. Думаю, з Міністерства отримаємо повідомлення про кандидатів вже після закінчення терміну подачі документів. І до 8 листопада у претендентів на посаду ректора буде час, щоб провести зустрічі з колективом. Оргкомітет, після узгодження, призначить дні таких зустрічей та представлення програм кандидатів. Ми також передбачили, що вони можуть мати не більше двох спостерігачів, які будуть допущені до спостереження за процесом голосування та підрахунку голосів.

Ольга Трач

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