У патрульній поліції Тернополя розповіли про найкумедніші виклики. ВІДЕО

09/02/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція Тернополя повідомляє про неправдиві виклики, які приходять на адресу правоохоронців. Вони забирають робочий час поліціянтів, адже на оформлення одного випадку тратиться близько трьох годин часу.

За січень патрульні поліціянти виїжджали 14 разів на неправдиві виклики, у лютому таких ситуацій трапилося уже п’ять, повідомляє ТВ-4. Причини таких викликів є різні, іноді навіть смішні та абсурдні, кажуть поліціянти, та це, нагадують, не жарти.

Патрульний екіпаж має забезпечувати громаський порядок та безпеку у місті, на оформлення одного виклику йде майже три години. Якщо ж це неправдивий виклик – типу “Вулицею Шашкевича у напрямку візового центру біжить підозрілий невідомий чоловік, одягнутий в штани червоного кольору і сорочку білого кольору”, “на дитмайданчику троє невідомих чоловіків катаються на гойдалках” – то це просто займає робочий час в охоронців порядку.

Натомість, нагадують, десь може трапитись ДТП чи інша серйозна ситуація. А поліціянти мають реагувати і виїжджати на всі виклики від місцевих мешканців.

– Екіпаж зобов’язаний опрацьовувати всі виклики і їде на такі виклики, тоді патрульні оформляють таких порушників згідно статті 183-ої Кодексу України про адміністративне правопорушення. Сума штрафу є смішна – це 51 грн, – розповідає заступник начальника УПП у Тернополі Олег Сороковий.

Із найсмішніших випадків, з приводу яких турбували службу 101 – то хтось подушив курей, то під вікнами чути сморід неживого пса, то зник кіт, шумні вентилятори, які заважають спати, та занадто гучну трансляцію Служби Божої о 7.30 недільного ранку. Зі слів правоохоронців – не лише патрульну поліцію турбують такими неправдивими викликами. Це трапляється і зі швидкою допомогою, службою порятунку та іншими. Зазвичай такі заяви лунають від осіб у нетверезому стані.