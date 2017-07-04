У патрульній поліції Тернополя розповіли, коли не можна гучно співати, вмикати музику та проводити ремонти

04/07/2017 Розмір тексту:

До уваги містян та гостей міста! Патрульна поліція Тернополя нагадує!

На територіях житлових будинків, прибудинкових територіях, а також у парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів та груп жилих будинків забороняється:

– гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та будь-яке створювання шуму з 22:00 години до 08:00 години;

– проводити ремонтні та будівельні роботи з 21:00 години до 09:00 години у будні дні, а у святкові та неробочі дні – впродовж доби;

– встановлювати на відкритих балконах, лоджіях, вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру й включати її.