У патрульній поліції Тернополя – кадровий голод

12/09/2017 Розмір тексту:

У патрульній поліції Тернополя не вистачає працівників. З червня до управління набирають бажаючих стати поліцейськими. А 10 вересня стартував вже четвертий етап набору.

– Зараз у нас кадровий голод, – каже Михайло Білецький, начальник управління патрульної поліції Тернополя. Пов’язано це з тим, що працівники переводяться у інші структури. Починають працювати в нашому управлінні, набираються досвіду, а потім їх запрошують в головне управління, міський відділ тощо. З 10-го вересня у нас стартував четвертий набір до патрульної поліції. Тому з радістю вітатиму усіх нових поліцейських, які прийдуть до нас.

Із двох попередніх наборів 58 осіб вже проходять навчання у Рівному, ще 75 осіб успішно склали тести на знання законодавства. На тертій етап вже подали анкети 90 претендентів і стартував четвертий набір. Кого чекають у патрульній поліції розповів начальник сектору кадрового забезпечення УПП в Тернополі Петро Гаврих.

– З 10 вересня до 9 жовтня триватиме четвертий набір, – каже Петро Гаврих. – Зараз розпочався новий навчальний рік, тому запрошуємо п’ятикурсників, магістрів. Серед вимог: громадянин України, віком від 20 до 35 років, несудимість, і основне – бажання служити українському народу. Перевагою буде наявність посвідчення водія категорії «В» або мати бажання кандидата отримати його до початку навчання. Перший етап відбору – подача заявки на участь у конкурсі на сайті Департаменту патрульної поліції у розділі «Набір». Далі необхідно подати документи для вступу у лави Національної поліції. Другий етап – це тестування на загальні здібності, на логічне мислення та знання законодавства. По кожному буде 60 запитань, мінімальний прохідний бал з кожного тестування – 25 балів. Ті, хто успішно пройде тестування направляються на медичне обстеження. Після цього майбутні патрульні повинні продемонструвати свої фізичні здібності: біг на сто метрів, на кілометр та комплексно-силова вправа. Перевірятимуть кандидатів і під час складання психологічних тестів. Останній етап – це співбесіда з членами комісії по набору до поліції. До неї входять двоє представників від Національної поліції і троє від громадських організацій.

В управлінні доукомплектовується чотири роти патрульних, тому вакансій є багато. Начальник УПП також зазначив, що зарплати поліцейських стартує від восьми тисяч гривень. Працівникам також гарантують щорічну оплачувану відпустка від 30 днів, можливість навчання й кар’єрного зростання. Детальнішу інформацію щодо набору можна отримати особисто в УПП на вулиці Котляревського, 24, або зателефонувавши на «гарячу лінію» за номером 044-390-65-00.

Ольга Трач