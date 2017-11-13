У патрульній поліції розповіли, чим особливий цей тиждень

13/11/2017 0
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Від сьогодні в Україні розпочинається Тиждень безпеки дорожнього руху і триватиме він до 19 листопада.

Основна його мета – зміцнення транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху, активізація роботи щодо підвищення безпеки дорожнього руху, особливо при здійсненні пасажирських перевезень, перевірка готовності рухомого складу до зимового періоду експлуатації та проведення профілактичних заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод.

Упродовж тижня Управління патрульної поліції Тернополя здійснюватиме комплекс заходів, спрямованих на попередження та профілактику аварійності на дорогах.

У патрульній поліції зазначають, що з початку року в Тернополі трапилося 912 ДТП, у яких 3 осіб загинули, 193 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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