У парку «Топільче» облаштували велодоріжку. ФОТО

15/12/2017 0
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В рамках програми розвитку велоінфраструктури у Тернополі, в парку «Топільче» (зі сторони Надставної церкви) підрядники влаштували доріжку – пандус.

Доріжкою можуть скористатися пішоходи, велосипедисти, а також люди з обмеженими фізичними можливостями та матері з дитячими візками.

Нагадаємо, уже два роки тернополяни відчувають переваги оновленої пішохідної доріжки з турнікетною огорожею у парку “Топільче”, яка сполучає вул. Миру із пішохідним мостом через р. Серет.

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