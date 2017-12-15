У парку «Топільче» облаштували велодоріжку. ФОТО

15/12/2017 Розмір тексту:

В рамках програми розвитку велоінфраструктури у Тернополі, в парку «Топільче» (зі сторони Надставної церкви) підрядники влаштували доріжку – пандус.

Доріжкою можуть скористатися пішоходи, велосипедисти, а також люди з обмеженими фізичними можливостями та матері з дитячими візками.

Нагадаємо, уже два роки тернополяни відчувають переваги оновленої пішохідної доріжки з турнікетною огорожею у парку “Топільче”, яка сполучає вул. Миру із пішохідним мостом через р. Серет.