У парку Шевченка велосипедист покалічив жінку, котра ішла велодоріжкою

27/04/2017 0
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Чоловік каже, що сигналив, проте жінка не звернула на це уваги. В результаті тернополянку з травмами забрали в травмпункт. Трапилась аварія увечері 25 квітня.

– Ми отримали повідомлення про аварію близько 19.05, – повідомила “20 хвилин” прес-секретар управління патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська. – На велодоріжці у парку Шевченка 37-річний велосипедист збив 30-річну тернополянку, яка йшла по цій доріжці. Він каже, що сигналив жінці, але та не звертала увагу.

Потерпілу забрали в першу міську лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, гематомою потиличної ділянки та садном лівого ліктьового суглоба.

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