У парку Шевченка святкують Дні Європи з пивом і шашликом. ФОТО

20/05/2017 Розмір тексту:

Фестиваль “Хмільний кухоль” в парку Шевченка проводять у рамках святкування “Днів Європи”. Триватиме він два дні, а на гостей фесту чекає не лише пиво та закуски, а й концерт.

На фестиваль у Тернопіль з’їхались запрошені броварні зі Львова, Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Окрім пива гостей фесту годують тернопільські ресторатори, повідомляє “20 хвилин“.

На локації, де проводять фест, людей чимало. Хтось прийшов просто подивитись, що там відбувається, хтось попити пива, а хтось відпочити з сім’єю.

– Затишна така атмосфера. Традиційно, як на усіх подібних фестивалях, пахне шашликом. І люди вже ним пахнуть, – сміється тернополянин Олексій Квоч, який прийшов на фест з сім’єю. – Ми прийшли погуляти в парку і вирішили зайти сюди.

Для відвідувачі “Хмільного кухолю” ще буде святковий концерт, на якому виступатимуть місцеві гурти. Також організатори запланували європейську дискотеку, тематичні лекції та конкурси. А для дітей облаштували ігрову зону.