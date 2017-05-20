У парку Шевченка святкують Дні Європи з пивом і шашликом. ФОТО
Фестиваль “Хмільний кухоль” в парку Шевченка проводять у рамках святкування “Днів Європи”. Триватиме він два дні, а на гостей фесту чекає не лише пиво та закуски, а й концерт.
На фестиваль у Тернопіль з’їхались запрошені броварні зі Львова, Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Окрім пива гостей фесту годують тернопільські ресторатори, повідомляє “20 хвилин“.
На локації, де проводять фест, людей чимало. Хтось прийшов просто подивитись, що там відбувається, хтось попити пива, а хтось відпочити з сім’єю.
– Затишна така атмосфера. Традиційно, як на усіх подібних фестивалях, пахне шашликом. І люди вже ним пахнуть, – сміється тернополянин Олексій Квоч, який прийшов на фест з сім’єю. – Ми прийшли погуляти в парку і вирішили зайти сюди.
Для відвідувачі “Хмільного кухолю” ще буде святковий концерт, на якому виступатимуть місцеві гурти. Також організатори запланували європейську дискотеку, тематичні лекції та конкурси. А для дітей облаштували ігрову зону.
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