У парку Шевченка можна безкоштовно випити чаю

06/01/2017 0
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Через похолодання і різке зниження температур у місті від завтра будуть діяти пункти обігріву.

Як повідомляє патрульна поліція, вони працюватимуть на території комунального підприємства “Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя”, що знаходиться на вулиці Білецька, 11. Там всі охочі можуть зігрітися та випити гарячого чаю.

Також пункти обігріву діятимуть у приймальному відділенні Тернопільської комунальної міської лікарні №2 (вул. Романа Купчинського, 14), приймальному відділенні міської комунальної лікарні №3 (вул. Волинська, 40) та у приймальному відділенні міської комунальної лікарні швидкої допомоги (вул. Шпитальна, 2).

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