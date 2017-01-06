У парку Шевченка можна безкоштовно випити чаю

06/01/2017 Розмір тексту:

Через похолодання і різке зниження температур у місті від завтра будуть діяти пункти обігріву.

Як повідомляє патрульна поліція, вони працюватимуть на території комунального підприємства “Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя”, що знаходиться на вулиці Білецька, 11. Там всі охочі можуть зігрітися та випити гарячого чаю.