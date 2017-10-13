У парку Національного відродження зведуть спортивний центр за 600 тисяч доларів. ВІДЕО

13/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі, в парку Національного відродження планують звести соціально-спортивний центр «Вулична академія», де можна було б займатись футболом, гандболом та іншими видами спорту.

Вартість проекту – майже 600 тисяч доларів, при цьому грошей з бюджету міста не планують витрачати. Заплановано, що соціально-спортивний центр включатиме в себе ігровий майданчик зі штучним покриттям та трибуною, тренажерний майданчик, роздягальні та спортивний хостел. Проект також зацікавив відомих українських футболістів, які теж пообіцяли його підтримати.

Детальніше – в сюжеті TV-4.