У парку Національного відродження зведуть спортивний центр за 600 тисяч доларів. ВІДЕО
13/10/2017 0
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У Тернополі, в парку Національного відродження планують звести соціально-спортивний центр «Вулична академія», де можна було б займатись футболом, гандболом та іншими видами спорту.
Вартість проекту – майже 600 тисяч доларів, при цьому грошей з бюджету міста не планують витрачати. Заплановано, що соціально-спортивний центр включатиме в себе ігровий майданчик зі штучним покриттям та трибуною, тренажерний майданчик, роздягальні та спортивний хостел. Проект також зацікавив відомих українських футболістів, які теж пообіцяли його підтримати.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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