У парку Національного відродження обікрали школяра

13/09/2017 Розмір тексту:

Залишив без нагляду телефон, чим поспішив скористатися злодій. Така прикра історія трапилася з 11-річним тернополянином.

З заявою про крадіжку до правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернувся батько неповнолітнього потерпілого. Розповів, що злочин трапився в парку “Національного відродження”. Син, граючись, залишив на декілька хвилин телефон, а коли згадав про ґаджет, було вже пізно.

Слідчо-оперативними заходами поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 17-річний мешканець обласного центру. Хлопець, прогулюючись парком, помітив, як школяр залишив мобілку на лавці, а сам відійшов. Проходячи повз, злодій забрав мобільний та сховав до кишені. Однак не сподівався що його розшукають поліцейські.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.