У “нивівському дербі” тернопільський футбольний клуб втратив 3 очки

Нивівське дербі було принциповим для обох команд. Хоча б зважаючи на те, що за вінницький клуб нині виступають три екс-гравці тернопільського: Антон Музиченко, Роман Гудак і Олександр Менжега. Також можна згадати й Сергія Андрєєва, який по черзі виступав в обох «Нивах», а нещодавно залишив вінницький клуб.
Для колективу Василя Вовка і Дениса Колчіна було конче необхідно здобути, нарешті, перемогу й перервати набридливу нічийну серію. Адже в 9-и попередніх турах вінничани зробили шість нічиїх. До того ж матчі конкурентів, які пройшли напередодні, завершилися для нас непогано. Лідери ФК «Калуш» і «Черкащина-Академія» синхронно поступилися. Натомість місця на горі турнірної таблиці посіли їхні «кривдники» – «Минай» (Закарпаття) і «Полісся» (Житомир). У разі перемоги вінничани скорочували відрив від дуету лідерів до двох очок. Але й господарі поля прагнули зіграти якнайкраще, бо вони відзначали 40-річчя клубу і з цієї нагоди виступали в спеціальній формі.
В складі вінницької «Ниви» не зміг вийти на поле молодий нападник Максим Яськов, який напередодні одружився. Втім, його поки що не можна вважати гравцем основи. Тому на поле чудового стадіону у Тернополі гості вийшли в бойовому стартовому складі (причому із трьома номінальними форвардами). Це воротар Кулініч, Музиченко, Найко, Менжега, Гарванко, Коровіков, Хохлов, Савошко, Богач, Шестаков, Федосов.
Перший тайм поєдинку пройшов у гострій боротьбі, з обопільними шансами. Господарі поля виглядали доволі солідно, створивши чимало перспективних атак. Але очевидних стовідсоткових нагод для взяття воріт Артема Кулініча у них все ж не було. Перед перервою й колектив Дениса Колчіна двічі міг відкривати рахунок. Спочатку Віктор Коровіков увірвався у карний майданчик, але якось послизнувся і втратив шанс. Незабаром зрячий прострільний пас у воротарській площі не дістав наш інший форвард Павло Федосов.
Друга половина зустрічі розпочалася із тиску гостей. Вінничанин Ігор Богач був першим на м’ячі у карному майданчику, потужно пробив, але вище воріт. А на 54-й хвилині красень-гол вдався таранному форварду Павлу Федосову. Він прорвався по флангу після гарного пасу головою на хід від Михайла Шестакова, на швидкості пройшов двох захисників, «не помічаючи їх» і елегантно прокинув ігровий снаряд повз голкіпера. 0:1!
Через кілька хвилин Федосов знову виходив на побачення із Максимом Механівим. Але цього разу вже кіпер тернополян вийшов переможцем ситуації. Він вибіг назустріч, скоротив кут обстрілу і відбив удар Павла.
Завершальні хвилини матчу виявилися дуже нервовими. Господарі прагнули хоча б зрівняти рахунок і вперто йшли вперед.
Суддя додав до основної частини матчу шість хвилин, які стали «валідольними». Підопічні Дениса Колчіна намагалися у цей час не лише відбиватися, але й контратакувати. І досягли такої важливої перемоги!
“Нива” (Тернопіль) – “Нива” (Вінниця) – 0:1 (0:0)
Чемпіонат України з футболу. Друга ліга. Група “А”
Тернопільський міський стадіон.
Арбітр — Подригуля В. В. (Луцьк)
Асистенти арбітра — Хімич Б. І. (Київ), Ступак Д. В. (Київська обл.)
Четвертий арбітр — Когут О. О. (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу — Овчар І. І. (Івано-Франківськ).
Гол: Федосов (54)