У Нью-Йорку помер поет з Тернопільщини

12/02/2017 Розмір тексту:

У віці 89 років помер український поет-модерніст, один із засновників Нью-Йоркської групи ‎Богдан Бойчук, передає ВВС.‎

Про смерть ‎Богдана Бойчука також на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Василь Махно.‎

Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 року у селі Бертники Тернопільської області. У 1944 ‎році його забрали на примусові роботи до Німеччини, де він залишався і після війни у таборі ‎для переміщених осіб у Ашаффенбургу.‎

У 1949 році пан Бойчук переїхав до Нью-Йорка.

У 1957 отримав освіту у галузі електроніки і ‎Міському коледжі Нью-Йорка й працював у цій сфері до 1992 року.‎ У 1950-х роках Богдан Бойчук стає співзасновником Нью-Йоркської групи поетів-емігрантів, пізніше – ‎редагує видання “Нові Поезії”, “Світо-Вид”, “Сучасність”. Видавав власну поезію, драматичні ‎твори й прозу, перекладав твори із іспанської, англійської, російської на українську.