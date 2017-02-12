У Нью-Йорку помер поет з Тернопільщини
У віці 89 років помер український поет-модерніст, один із засновників Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук, передає ВВС.
Про смерть Богдана Бойчука також на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Василь Махно.
Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 року у селі Бертники Тернопільської області. У 1944 році його забрали на примусові роботи до Німеччини, де він залишався і після війни у таборі для переміщених осіб у Ашаффенбургу.
У 1949 році пан Бойчук переїхав до Нью-Йорка.
У 1957 отримав освіту у галузі електроніки і Міському коледжі Нью-Йорка й працював у цій сфері до 1992 року. У 1950-х роках Богдан Бойчук стає співзасновником Нью-Йоркської групи поетів-емігрантів, пізніше – редагує видання “Нові Поезії”, “Світо-Вид”, “Сучасність”. Видавав власну поезію, драматичні твори й прозу, перекладав твори із іспанської, англійської, російської на українську.
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