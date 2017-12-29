У новорічну ніч Тернополем курсуватимуть маршрутки і тролейбуси

29/12/2017 Розмір тексту:

Новорічної ночі у Тернополі тролейбуси курсуватимуть до четвертої години ранку, а маршрутки рух не припинятимуть взагалі. В управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради запевняють: з центром міста будуть сполученими всі мікрорайони.

Вартість проїзду у Новорічну ніч залишатиметься незмінною, а от з другого січня при оплаті готівкою тарифи зростуть на гривню. При користуванні електронними засобами оплати, вартість проїзду залишиться на тому ж рівні: чотири гривні у маршрутці, три гривні – у тролейбусі.

«Новорічної ночі працюватимуть такі маршрутні таксі: № 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27. І також буде їздити два тролейбуси – це п’ятий маршрут тролейбусний і одинадцятий маршрут тролейбусний. Думаю, люди матимуть змогу добратися, куди їм потрібно. Для тернополян та гостей міста у новорічну ніч вартість проїзду не зміниться. У маршрутках – 4 та у тролейбусах 3 гривні», – відзначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міськради Ігор Мединський.

До слова, громадський транспорт Тернополя працює в Новорічну ніч вже восьмий рік. Сполученими залишаються всі мікрорайони з центром міста.

Софія Романська