У новорічну ніч патрульні спіймали сімох п’яних водіїв і одного наркомана
16/01/2017 0
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Патрульні склали 8 протоколів на водіїв за керування в стані сп’яніння, один з них – за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.
Четверо з нетверезих водіїв пройшли огляд на місці. Найбільший позитивний результат – 1,6 проміле алкоголю в крові, що у 8 разів перевищує норму.
Як наголошують патрульні, у вихідні та святкові дні кількість нетверезих водіїв значно більша, ніж у робочі дні. За словами інспекторів, нетверезі водії агресивні, стараються уникнути відповідальності.
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