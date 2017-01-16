У новорічну ніч патрульні спіймали сімох п’яних водіїв і одного наркомана

16/01/2017 Розмір тексту:

Патрульні склали 8 протоколів на водіїв за керування в стані сп’яніння, один з них – за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Четверо з нетверезих водіїв пройшли огляд на місці. Найбільший позитивний результат – 1,6 проміле алкоголю в крові, що у 8 разів перевищує норму.