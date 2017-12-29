У новорічну ніч на Тернопільщині передбачають дощі

29/12/2017 Розмір тексту:

Без снігу та морозу обійдеться цьогорічний Новий рік. На Тернопільщині передбачають плюсову температуру повітря, а місцями в регіоні можливі опади у вигляді дощів з мокрим снігом.

Європейські погодні умови спостерігаються на Тернопільщині у грудні. Не порадує зима снігом і Новорічної ночі. За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, спостерігатиметься хмарна погода з високою ймовірністю дощів з мокрим снігом. «Мінлива хмарність, часом незначні прояснення. Температура повітря в основному спостерігатиметься плюсовою. Часом вночі можливі незначні заморозки. Вдень передбачається п’ять – сім градусів тепла. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Вночі та вранці можливі тумани, відтак погіршуватиметься видимість».

За попередніми прогнозами метеорологів, Новорічної ночі на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв просять бути по особливому обережними.

Софія Романська