У новорічну ніч на Тернопільщині передбачають дощі
Без снігу та морозу обійдеться цьогорічний Новий рік. На Тернопільщині передбачають плюсову температуру повітря, а місцями в регіоні можливі опади у вигляді дощів з мокрим снігом.
Європейські погодні умови спостерігаються на Тернопільщині у грудні. Не порадує зима снігом і Новорічної ночі. За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, спостерігатиметься хмарна погода з високою ймовірністю дощів з мокрим снігом. «Мінлива хмарність, часом незначні прояснення. Температура повітря в основному спостерігатиметься плюсовою. Часом вночі можливі незначні заморозки. Вдень передбачається п’ять – сім градусів тепла. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Вночі та вранці можливі тумани, відтак погіршуватиметься видимість».
За попередніми прогнозами метеорологів, Новорічної ночі на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв просять бути по особливому обережними.
Софія Романська
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