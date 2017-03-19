У “нещасливому” місці збили пішохода. ВІДЕО

18/03/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Злуки вчора увечері.

Там автомобіль збив пішохода. Після удару чоловік залишився лежати на проїжджій частині.

Як повідомляє сайт Про все, до потерпілого виликали “швидку”. Проте його доля наразі невідома.

Вочевидь, удар був досить сильним, оскільки на автомобілі, котрий наїхав на чоловіка, залишилися вм’ятини.

Відзначимо, що на проспекті Злуки дуже часто стаються автопригоди. Найчастіше страждають саме пішоходи.