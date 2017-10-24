У неділю тернополяни спатимуть на годину довше

24/10/2017 Розмір тексту:

Україна переходить на зимовий час. 29-го жовтня, зі суботи на неділю стрілки годинника переводять на годину назад.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну від 1996-го року, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.

Психологи кажуть, що перехід на зимовий час – це стрес для організму. Щоб зберегти нормальне самопочуття, радять завчасно готуватися до переведення годинників.

«Це пов’язано із так званим зменшенням світлового дня. Якщо пізніше прокидання організм сприймає нормально, то можуть виникнути проблеми з адаптацією до скорочення світлового дня. Оскільки переважно люди повертатимуться додому, коли вже повністю темно. Це незначний стрес для організму, який може позначитися на сні, а також загальному самопочутті. Тож, щою зберегти нормальне самопочуття, радимо більше гуляти на свіжому повітр пді час світлового дня», – каже психолог Уляна Мельничук.

Нагадаємо, вперше ідея переведення годинників виникла у 17-му столітті. Її автор – Бенджамін Франклін. Реалізація ідеї пов’язана з економією енергоресурсів. Наразі годинник переводять у більшості країн світу.

Софія Романська