У неділю мешканці області обиратимуть чотирьох “війтів” і майже сотню депутатів

27/10/2017 Розмір тексту:

29 жовтня на Тернопільщині у чотирьох об’єднаних територіальних громадах відбудуться вибори. Зокрема у виборчому процесі братимуть участь жителі чотирьох районів: Зборівського, Лановецького, Хоростківського та села Саранчуки Бережанського району.

У районах вибори відбуватимуться за партійними списками, у селі Саранчуки – в одномандатних округах. До складу Зборівської ОТГ увійде 14 сільрад Зборівського та 2 – Козівського району. До Лановецької громади приєднається 4 сільські ради: Загірцівська, Краснолуцька, Юськовецька і Якимівська. До Хоростківської міської ОТГ долучиться 5 сільських рад Гусятинщини та одна – Теребовлянщини. А щодо Саранчуківської ОТГ, то вона об’єднає теж 5 суміжних сільських рад.

«На виборах 29-го жовтня жителі об’єднаних територіальних громад обиратимуть трьох голів, а також одного сільського голову і 93 депутати. Окрім цього, відбудуться вибори трьох старост у Збаразькому районі. Щодо виборчого процесу, то він не дуже активний. Спостерігається пасивна позиція з боку кандидатів, ми помітили навіть певне ігнорування своїх виборців. Однак в загальному можна стверджувати, що до проведення виборів ОТГ готові», – розповідає юрисконсульт ТОО ВГО «Комітет виборців України» Володимир Курило.

Нагадаємо, завтра день тиші. Відповідно, будь-яка агітація заборонена.

Софія Романська

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