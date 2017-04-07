У недбалого “Господаря” втік цілий… став

07/04/2017 Розмір тексту:

Копичинецький став був повністю осушеним через недбалість МКП “Господар”, на балансі якого перебувала гідротехнічна споруда, яка утримувала воду у ставі. Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції в Тернопільській області.

Під час обстеження виявилось, що шлюз-регулятор внаслідок несвоєчасного здійснення заходів по ремонту не впорався із своєю функцією та відбувся повний скид води в об’ємі 80 тис. м3. Через бездіяльність МКП «Господар», нараховано збитків на суму в 119 тисяч гривень.

Раніше підприємству було рекомендовано прийняти відповідні міри, щоб уникнути такої проблеми, однак, їх проігнорували:

– Попередньо 17.01.2017 року робочою групою з обстеження технічного стану гідротехнічної споруди водойми, розташованої в м. Копичинці, відповідно до протокольного рішення від 01.12.2016 року №16 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації рекомендовано МКП «Господар» прийняти міри для запобігання виникнення надзвичайної ситуації. Дана вимога була проігнорована, – повідомляють в екологічній інспекції.

На разі матеріали за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 ККУ (службова недбалість) надіслані до Гусятинського відділу поліції ГУНП у Тернопільській області.

Джерело: Сорока