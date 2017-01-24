У небі над Тернополем помітили дуже незвичайну “хмару”. ВІДЕО
24/01/2017 0
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«Танок ворон у небі над Тернополем», – саме так назвав це видовище тернополянин Антон Марчевський.
Він зняв на відео, як ціла хмара воронів кружляє над Тернополем, повідомляє сайт tenews.org.ua.
Нагадаємо, за народними прикметами, якщо ворони збираються у зграї та літають низько над людськими домівками – це передвіщає негоду.
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