У небі над Тернополем помітили дуже незвичайну “хмару”. ВІДЕО

24/01/2017 0
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«Танок ворон у небі над Тернополем», – саме так назвав це видовище тернополянин Антон Марчевський.

Він зняв на відео, як ціла хмара воронів кружляє над Тернополем, повідомляє сайт tenews.org.ua.

Нагадаємо, за народними прикметами, якщо ворони збираються у зграї та літають низько над людськими домівками – це передвіщає негоду.

 

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