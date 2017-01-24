У небі над Тернополем помітили дуже незвичайну “хмару”. ВІДЕО

24/01/2017 Розмір тексту:

«Танок ворон у небі над Тернополем», – саме так назвав це видовище тернополянин Антон Марчевський.

Він зняв на відео, як ціла хмара воронів кружляє над Тернополем, повідомляє сайт tenews.org.ua.

Нагадаємо, за народними прикметами, якщо ворони збираються у зграї та літають низько над людськими домівками – це передвіщає негоду.