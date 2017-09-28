У Настасові чоловік по-звірячому забив жінку

28/09/2017 Розмір тексту:

Алкоголь, сварка та нанесення тілесних ушкоджень стали причиною смерті шістдесятидвохрічної уродженки сусідньої держави. Жінка приїхала на територію України 21 вересня до знайомого з села Настасів Тернопільського району. В нього і зупинилася.

За словами т.в.о. начальника слідчого відділення Тернопільського відділення поліції Олега Грабчука, 25 вересня о 17:35 в чергову частину Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Чоловік повідомив, що його родич, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дебоширить за місцем свого проживання.

Коли на місце виклику приїхала слідчо-оперативна група, то на підлозі житлового будинку виявили мертву жінку, а господар помешкання спав на ліжку поруч.

При попередньому огляді у жінки на тілі виявили тілесні ушкодження – синці на голові, руках та ногах.

У ході перевірки стало відомо, що господар, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав сваритися з гостею. У ході суперечки він кілька разів вдарив її дерев’яною палицею. Уже після проведення судово-медичної експертизи стало відомо, що смерть наступила в результаті крововиливів. Родичі загиблої стверджують, що чоловік і раніше бив співмешканку.

Підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.