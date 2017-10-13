У найближчі години на Тернопільщині очікують буревій

13/10/2017 Розмір тексту:

У західних регіонах України і в Києві в найближчі години і до кінця дня очікуються сильні пориви вітру.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“За даними Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 жовтня та протягом 14 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с”, – йдеться в повідомленні.