У найближчі години на Тернопільщині очікують буревій
13/10/2017 0
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У західних регіонах України і в Києві в найближчі години і до кінця дня очікуються сильні пориви вітру.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“За даними Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 13 жовтня та протягом 14 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с”, – йдеться в повідомленні.
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