У Надала запевняють, що вивели на вулиці міста снігоочисну техніку

04/01/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з погіршення погодних умов, прогнозами виникнення ожеледиці та снігових опадів, Тернопільська міська рада оголошує «зелений рівень» системи оповіщення.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради.

Це означає, що о 13.00 на усіх восьми маршрутах Тернополя, тобто на центральних вулицях, мала виїхати працювати спеціальна снігоочисна та снігопосипальна техніка.

Прибирання здійснюватиметься за маршрутами:

1. Маршрут №1 «Центр-1» (Дамба – Руська – Чорновола – Сагайдачного – Над Ставом)

2. Маршрут «2 «Центр-2» (Патріарха Мстислава – Живова – Шептицького-Танцорова – Острозьког о- Стрімка)

3. Маршрут №3 «Новий світ»

4. Маршрут №4 «Старий парк»

5. Маршрут №5 «Сонячний»

6. Маршрут №6 «Східний»

7. Маршрут №7 «Дружба»

8. Маршрут №8 «Об’їзна»

У міськраді просять тернополян забрати транспорті засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої маршрути.