У Надала запевняють, що вивели на вулиці міста снігоочисну техніку
У зв’язку з погіршення погодних умов, прогнозами виникнення ожеледиці та снігових опадів, Тернопільська міська рада оголошує «зелений рівень» системи оповіщення.
Про це повідомляє офіційний сайт міськради.
Це означає, що о 13.00 на усіх восьми маршрутах Тернополя, тобто на центральних вулицях, мала виїхати працювати спеціальна снігоочисна та снігопосипальна техніка.
Прибирання здійснюватиметься за маршрутами:
1. Маршрут №1 «Центр-1» (Дамба – Руська – Чорновола – Сагайдачного – Над Ставом)
2. Маршрут «2 «Центр-2» (Патріарха Мстислава – Живова – Шептицького-Танцорова – Острозьког о- Стрімка)
3. Маршрут №3 «Новий світ»
4. Маршрут №4 «Старий парк»
5. Маршрут №5 «Сонячний»
6. Маршрут №6 «Східний»
7. Маршрут №7 «Дружба»
8. Маршрут №8 «Об’їзна»
У міськраді просять тернополян забрати транспорті засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої маршрути.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...