У Надала накуплять ручок на 23 тисячі гривень

24/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська міська рада нещодавно уклала договір з київської фірмою на придбання кулькових ручок синього кольору фірми «Паркет» («Parker») на загальну суму в 23 тисячі 325 гривень 60 копійок.

Ручки придбають у ТОВ «Бі Ту Бі Експрес» (директор Павло Діц), зареєстроване у місті Київ на вулиці Льва Толстого.

Як йдеться в угоді, міська рада планує придбати в цілому 60 ручок. З них 40 марки Jotter та 20 – Urban. Згідного договору вся партія має надійти до Тернополя не пізніше 31 грудня 2017 року.

На українських інтернет-сайтах вартість подібної ручки зі знижкою стартує від 500 грн. Елітні ручки планують використовувати у якості подарункової продукції.

Джерело: Репортер