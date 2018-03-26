У Мистецькій резиденції імені Назара Войтовича відкривають нову майстерню

26/03/2018 Розмір тексту:

Керамічна майстерня запрацює у Мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича, що у селі Травневе Збаразького району. Її відкриття відбудеться 31 березня о 15.00 напередодні Великодня організатори заходу ознайомитися з процесом виготовлення традиційної кераміки разом із молодою майстринею та активісткою – Оленкою Котляр. Вона є представницею громадської організації «Родина Героїв «Небесної Сотні», і в пам’ять про Сашка Капіноса вже кілька років поспіль організовує ряд заходів для дітей та молоді зі збереження народних традицій.

– Спільними зусиллями ми відкриваємо нові можливості для резидентів, облаштовуємо нові майстерні та продовжуємо ремонтувати будинок, – кажуть у Резиденції. – Але вже дуже хочеться творчості та веселих розмов у цьому домі. Тож 31 березня, о 15.00 ми відкриємо Керамічну Майстерню, і першим творчим актом у ній буде майстер-клас від Оленки Котляр, зі створення традиційного дива із глини – свищиків. Запрошуємо батьків із дітками та дорослих виліпити свою глиняну іграшку з унікальним звуком. Учасників просимо взяти із собою робочий одяг, оскільки працювати будемо із свіжою глиною.

Розвивати Мистецьку резиденцію та відкривати нові майстерні у ній допомагає Коло Друзів Резиденції, а також місцеві активісти, які допомагають з будівельними роботами. Проект «Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича» реалізує громадська організація «Конгерс Активістів Культури» за підтримки Програмної ініціативи «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного фонду «Відродження». Він довготривалий і присвячений пам’яті наймолодшого Героя Небесної Сотні через створення важливої інституції для розвитку локальної спільноти та творчої української молоді.

Ольга Трач