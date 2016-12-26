У міськраді з’явився “джокер”

26/12/2016 Розмір тексту:

Наприкінці засідання Тернопільської міської ради 20 грудня було оголошено про створення нового міжфракційного об’єднання, до якого увійшли депутати «Громадянської позиції», «Батьківщини», «Народного контролю» та Радикальної партії.

Разом ці фракції складають 14 депутатів – рівно третину від загального складу ради, пише Галас.

Очевидно, рішення малих фракцій продиктоване бажанням захистити свої інтереси в умовах, коли неформальна більшість з трьох великих фракцій «Свободи», «Самопомочі» та БПП зараз домінує у міській раді. Неформальним лідером об’єднання малих фракцій називають Петра Ландяка, який кілька разів різко висловився про методи роботи неформальної більшості. Цікаво, що нове об’єднання може стати джокером в міських розкладах, оскільки стійкість так званої «протернопільської більшості» після останньої сесії під великим сумнівом.