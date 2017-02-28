У міськраді знову цугцванг

27/02/2017 Розмір тексту:

Сесійне засідання 24 лютого мало всі шанси увійти в коротку історію цієї каденції міськради як “щедра п’ятниця”. Однак закулісні інтриги, торги і недомовки завели депутатів в тупикову ситуацію. Наразі жодна з сторін не має контрольного пакета, який гарантує проходження будь-якого питання. Але все може змінитися на наступному засіданні.

Кінець химерної більшості трьох

Таємна та неприродня спілка трьох найбільших фракцій, які представляюють партії-антагоністи – відповідно “Свободу”, БПП та “Самопоміч”, втратила свою силу. Організована як заколот проти Надала більшість-химера почала втрачати свій вплив тільки як мер домігся наведення порядку у “Свободі”.

Першим гвіздком у домовину заколоту стало зміщення Навроцького з голови фракції. Його місце посів лояльний до мера Назар Редьква. Згодом кількість “вірних меру штиків” у фракції зросла до 7 депутатів. Цього достатньо для прийняття рішень на засіданні фракції. Таким чином, тріо Навроцький-Сороколіт-Турський, яке було модератором фронди, залишилось у меншості. Їх у кращому випадку готові підтримати лише Зінь з Торожнюком.

Натомість решта членів фракції поступово визначились на користь співпраці з міським головою. У спілці з малими фракціями, які почали кучкуватись, вони можуть створити нову більшість.

Категорично проти такого сценарію верхівка БПП, якій дуже вигідне послаблення позицій мера. Однак навіть Барні не вдалося зупинити падіння більшості-химери. Наразі їхні зусилля спрямовані, щоб зірвати об’єднання малих фракцій.

Народження контркоаліції

Коли тернопільські “більшовики” насолоджувались своєю силою, малі фракції були в стороні від процесів, в тому числі й “жирних” питань. Зрозуміло, що це “ятрило душі” меншовиків і привело їх до логічного об’єднання зусиль. Якщо стимулом для створення попередньої коаліції була нелюбов до Надала, то малі фракції об’єднало несприйняття поведінки та манер більшовиків. Так утворився союз “Громадянської позиції”, “Батьківщини”, “Народного контролю” та РПЛ. Кількісно у цього утворення 14 голосів, але навіть з такою кількістю голосів вдалося переформатувати керівництво “земельної” комісії. Багато хто вважає його плодом закулісних комбінацій Надала. Окрім фракції, яку очолює Петро Ландяк, усі решта більшою чи меншою мірою сприймаються “сателітами” градоначальника.

Очевидно, це розуміє і досвідчений політик Ландяк. У його руках фактично “золота акція”, яку можна розміняти на цікаві перспективи, починаючи від посади секретаря міськради і закінчуючи комерційними прожектами. Крім того, не слід забувати, що політик має хороші електоральні перспективи у випадку дострокових виборів до Верховної ради. Не виключено, розуміння цієї обставини підштовхнуло Ландяка не поспішати з схваленням змін до Генплану.

За один крок до вендетти

Власне, питання Генерального плану та ресурсні можливості, які передбачає його прийняття, стали для Сергія Надала магнітом, який допомагає повернути у свою орбіту депутатів. За винятком декількох груп, для яких прийняття Генплану принципово неприйнятне, решта очікують “щедрого дня”. За цих обставин мер отримав супервигідну для себе позицію. Маючи контроль над більшістю у свободівській фракції, він отримав можливість маневру. З одного боку, лояльні до нього малі фракції, з другого – фракція БПП, яка поза більшістю може втратити посади у виконкомі. У програші залишаються організатори антинадалівського заколоту.

Верхівка “заколотників” зі “Свободи” може позбутися посад голів комісій. Якщо, звичайно, не прийде “на поклон” до господаря міста.