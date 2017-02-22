У міськраді в п’ятницю буде “спекотно”

22/02/2017 Розмір тексту:

Близько 300 питань – в орієнтовному порядку денному 14-ї сесії міської ради. Засідання має відбутися у п’ятницю, 24 лютого.

Втім, дивує не довгий перелік пунктів, а події та вибух емоцій, що передують зібранню депутатів, пише Терен.

Згідно із орієнтовним порядком денним, спершу міським депутатам зарпропонують розглянути три десятки питань із різних сфер життя міста, а лише тоді дійде черга до тих, що стали «каменем спотикання».

Отже, пункт «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2016 рік» стоїть №1. Бюджетні питання – відразу за ним, а тоді: «Про внесення змін і доповнень у Положення про управління муніципальної поліції»; «Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2017 рік»; «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності» та чимало інших. Є у переліку як господарські (представлятиме їх екерівник управління ЖКГ Олег Соколовський – прим.), так і політичні, наприклад: «Про відзначення у 2017 році у Тернополі 75-ї річниці утворення Української Повстанської Армії».

І лише після цього депутатам запропонують перейти до обговорення і ухвалення найбільш спірних питань, пов’язаних із «обличчям» міста. У чотирьох пунктах поспіль доповідачем є головний архітектор Тернополя Василь Бесага:

№30 – Про затвердження містобудівної документації «Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста» і внесення змін до Генплану міста, затвердженого рішенням міської ради від 10.08.2010 р. №5/37/11;

№31 – «Про затвердження містобудівної документації «Тернопіль. Коригування плану зонування території міста» і внесення змін до плану зонування міста, затвердженого рішенням міської ради від 23.01.2014 р. №6/44/12»;

№32 – «Про затвердження детального плану території»;

№33 – «Про затвердження детального плану території мікрорайону «Північний».

Після цього на тривалий час до трибуни має вийти Віктор Кібляр – начальник відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради. Це для нього – справа звична, адже він мало не на кожній сесії представляє щонайменше 200 питань. «На закуску» залишили проект, який просуває депутат Андрій Шкула: «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2014 р. За №6/47/5 «Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади Тернополя». А після нього будуть звітувати про свою діяльність керівники шести управлінь міської ради.

Оскільки Тернополем «гуляють» чутки про можливі 24 лютого провокації, а також не вдасться уникнути бурхливих дискусій у залі – особливо щодо пунктів, пов’язаних із Генпланом, вирішити всі питання за один день депутати зможуть навряд чи…