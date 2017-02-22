У міськраді розповіли, як зекономити на комунпослугах

22/02/2017 Розмір тексту:

Оплатити комунальні платежі за єдиною квитанцією у Тернополі можна лише в чотирьох установах: УДППЗ Укрпошті, АТ «Ощадбанк», «Приватбанк» та «А-Банк». У всіх цих установах є комісія.

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ставки комісії такі:

1. «Укрпошта»: комісія становить не менше 3 грн. і збільшується у відповідності від суми платежу (Зокрема, до 400 грн. – 1,5%, від 400 грн. до 1000 грн. – 1%, понад 1000 грн. – 0,8%).

2. «Ощадбанк»: комісія становить не менше 3 грн. через онлайн-сервіс «Ощад24/7» та 10 грн. при оплаті за «комуналку» у касі банку. Також тернополянам доведеться додатково заплатити комісію у розмірі 10 грн. за послугу з вивезення твердих побутових відходів.

3. «Приватбанк» бере комісію у розмірі 1 грн. при здійсненні оплати за комунальні платежі за допомогою сервісу «Приват24», 2 грн. у разі сплати за послуги в терміналі самообслуговування та 3 грн. при оплаті у касі відділення.

4. Такі ж самі умови, які і «Приватбанк», пропонує «А-Банк».

Усі інші банки не надають послуги з оплати за комунальні платежі за системою «єдина квитанція». Все-таки у них можна оплатити за комунальні платежі, але вони вказують цю послугу як «оплата за переказ коштів». У цьому випадку комісія становитиме не менше 6 грн.

Єдиний варіант, як оплатити за комунальні платежі без комісії – це скористатися онлайн-сервісом сервіс оплати за комунальні платежі Eps.te.ua. Для оплати тернополянам необхідно мати будь-яку картку Visa або MasterCard, а квитанції після оплати прийдуть користувачам на електронну пошту. Також через цей сервіс можна дистанційно подати показники за газ, електроенергію, водопостачання, тощо.