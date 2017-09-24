У міськраді розповіли, як тернополянам зекономити на проїзді у громадському транспорті

24/09/2017 0
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Вже з першого жовтня вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя подорожчає на гривню. Ціна квитка залишиться незмінною лише для власників «Карти тернополянина». Відтак з її оформленнями радять не зволікати.

Наразі у міській раді нарахували понад двадцять тисяч заяв від жителів обласного центру щодо оформлення «Карток тернополянина». Не квапляться їх виробляти студенти, а також працююче населення.

«Як показує ситуація, більшість студентів поки не хоче оформляти картки. Вони пояснюють це відсутністю часу, а може й бажання. Щоб виробити соціальну картку потрібно виділити майже цілий день, простояти у черзі, а також необхідно заплатити близько 60 гривень. Проте ми радимо людям не відкладати цю справу на останній день, оскільки далі звернень буде ще більше», – кажуть у прес-службі міської ради.

До слова, студентські, учнівські і пенсійні посвідчення будуть дійсними в громадському транспорті Тернополя лише до 1 січня. Далі вся інформація щодо пільгового проїзду зберігатиметься у базі.

Софія Романська

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