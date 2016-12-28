Тернополян просять повідомляти про любителів салютів та петард

28/12/2016 Розмір тексту:

З нагоди прийдешніх Нового року та Різдвяних свят Тернопільська міська рада нагадує, що у місті діє заборона на використання піротехнічних засобів на території Тернополя до моменту завершення антитерористичної операції.

У міськраді просять тернополян з повагою ставитися до людей, які зі зброєю у руках захищають Україну від окупантів. Тому усіх просять утриматися від використання гучних феєрверків, салютів та іншої піротехніки.

Продаж піротехнічних засобів на Театральному майдані заборонений. Також на Різдвяному ярмарку, який відкрили у центрі міста, заборонено продавати алкоголь після 22.00 год.

«У Новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня ми очікуємо біля головної ялинки міста багато тернополян. Тому, у цілях безпеки, до цього часу повинні бути забрані усі столики, які встановлені біля торгових палаток, а також буде заборонено використовувати для приготування їжі відкритий вогонь», – додає міський голова.

При виявленні порушень тернополян просимо звертатися на довідку за тел. 1580 або у поліцію.