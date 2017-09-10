У міськраді пояснили, чому зрубали берези на Східному

10/09/2017 Розмір тексту:

На вул. Лесі Українки у Тернополі не буде проводитися жодного будівництва. На основі висновків спеціальної комісії там лише зрізають ті дерева, які всохли, та становлять небезпеку для перехожих.

«Комісія з оцінки стану та вартості зелених насаджень провела обстеження цієї території, де всохли дерева. Під час виїзду було виявлено ряд сухостійних берез. З метою уникнення нещасних випадків, оскільки поруч знаходиться пішохідна доріжка та зупинка, прийнято рішення видалити аварійні дерева, – пояснює головний спеціаліст управління ЖКГ Світлана Молодецька. – Зазначу, що у Тернополі ми фіксуємо багато випадків всихання дерев, переважно берез, причому в різних мікрорайонах міста. Імовірно, таке трапляється, оскільки ґрунтові води змінили водоносні горизонти, окрім того в останні роки влітку спостерігається посуха».

Наступного посадкового періоду на цій території планується висадити катальпи.

До слова, земельна ділянка, на якій зрізають дерева, знаходиться у комунальній власності міста. Документів для будівництва на цій території не надавалося.