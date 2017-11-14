У міському виборчкомі знову кадрові зміни

14/11/2017 Розмір тексту:

Центральна виборча комісія на засіданні 6 листопада задовільнила клопотання тернопільських гриценківців про заміну свого представника в Тернопільській міській виборчій комісії.

Сергія Анцібора замінить Марія Мацук. Очевидно, що заміна пов’язана з поведінкою та голосуванням пана Анцібора.

Нагадаємо, що Тернопільський міськвиборчком уже кілька місяців не може прийняти жодного рішення щодо відкликання 6 народних обранців, на чому наполягають відповідно партійні організації “Свободи” і “Батьківщини”.