У міському виборчкомі знову кадрові зміни

14/11/2017 0
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Центральна виборча комісія на засіданні 6 листопада задовільнила клопотання тернопільських гриценківців про заміну свого представника в Тернопільській міській виборчій комісії.

Сергія Анцібора замінить Марія Мацук. Очевидно, що заміна пов’язана з поведінкою та голосуванням пана Анцібора.

Нагадаємо, що Тернопільський міськвиборчком уже кілька місяців не може прийняти жодного рішення щодо відкликання 6 народних обранців, на чому наполягають відповідно партійні організації “Свободи” і “Батьківщини”.

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