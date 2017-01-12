У міській раді візьмуться за горе-підприємців

12/01/2017 Розмір тексту:

Як вплинути на підприємців, що порушують державні будівельні норми при проведені перепланувань у багатоквартирних будинках придумали у міській раді. Йдеться про випадки коли при проведені робіт втручаються у несучі конструкції будівель, що може призвести до завалення всього приміщення. Проблему обговорили під час звіту начальника Михайла Горішного про роботу відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради на засіданні виконкому.

Претензій у членів виконавчого комітету до роботи відділу особливих не було. Але заступник міського голови Леонід Бицюра акцентував увагу на проблемі, яку треба вирішити.

– Є випадки коли перепланування ведеться на перших поверхах і несе загрозу всьому житловому будинку, оскільки порушуються несучі конструкції, – зазначив Леонід Бицюра. – Роботи ведуться без жодних документів. Розумію, що ви звертаєтесь в управління Нацполіції, але збитки від такої діяльності підприємців, які не розуміють інженерних вимог можуть бути катастрофічні, аж до зсуву будинку. Тому треба, щоб поліція активніше працювала із такими заявами.

На жаль, працівники відділу державного архітектурно-будівельного контролю не можуть зупинити ремонтні роботи, якщо навіть є втурчання у несучі конструкції. Для цього у них немає законних підстав, а підприємці користуються недосконалістю закондавства.

– При управлінні ЖКГ має бути комісія, яка затверджує проекти перепланувань, але це стосується випадків коли немає втручання у несучі конструкції, – каже Михайло Горішний, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю. А питання, яке ви порушили – це стандартне питання, у 2016 ми провели понад 50 перевірок, де оформили акти довільної форми, тобто там або немає власника або він змінився, знаючи, що інспекція буде його перевіряти. На рівні чи ради, чи виконкому треба прийняти внутрішній документ з цього приводу, бо Постанова, якою ми керуємось не дозволяє забороняти такі роботи.

Міський голова зазначив, що випадків коли при переплануванні є втручання у несучі конструкції маса, і запропонував начальнику відділу підготувати пропозиції для внесення змін у «Правила благоустрою», щоб можна було впливати на підприємців-порушників. Також він дав протокольне доручення підготувати проект рішення «Про внесення змін до «Правил благоустрою», який буде розглянутий на сесії міської ради.

Ольга Трач

Фото автора