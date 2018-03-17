У міській раді – нові депутати

17/03/2018 Розмір тексту:

Двох нових депутатів представили депутатському корпусу Тернопільської міської ради під час чергової сесії 16 березня. До цієї процедури приступили після затвердження порядку денного, виступів представників громадськості та депутатських запитів.

Представник територіальної виборчої комісії зачитав присутнім на засіданні дві постанови Тернопільської міської виборчої комісії. Однією із них трьох членів міської організації ВО «Свобода» – Ігоря Костюка, Андрія Стукала та Василя Фостика – визнали обраними депутатами Тернопільської міської ради замість Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта, повноваження яких припинено. Другою постановою двох із вказаних осіб зареєстрували депутатами міської ради.

– Відповідно до законодавства Ігор Костюк та Андрій Стукало подали необхідні документи на підтвердження своєї згоди бути обраними та отримати депутатський мандат, – сказав Віктор Заворотний, член територіальної виборчої комісії. – Постановою ТМВК №17 від 13 лютого 2018 року Костюка Ігоря Васильовича 21.01.1989 року народження, освіта вища, член політичної партії ВО «Свобода», журналіст ПП «Українська хвиля», проживає у Тернополі, включений до виборчого списку Тернопільської міської в Тернопільській області організації політичної партії ВО «Свобода» у багатомандатному виборчому окрузі та Стукала Андрія Васильовича, 8.12.1989 року народження, освіта вища, член ВО «Свобода», тимчасово не працює, проживає у Тернополі, включений до виборчого списку Тернопільської міської у Тернопільській області організації політичної партії ВО «Свобода» у багатомандатному виборчому окрузі, було зареєстровано депутатами Тернопільської міської ради в Тернопільській області на чергових виборах депутатів 25 жовтня 2015 року у багатомандатному виборчому окрузі.

Після цього міський голова Сергій Надал вручив новим депутатам посвідчення і значки. Також їм видали резервні депутатські картки для голосування. Тож розгляд питань на двадцять третій сесії відбувався вже за участі нових депутатів.

Ольга Трач

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На фото: зліва – Ігор Костюк, справа – Андрій Стукало