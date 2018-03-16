У міській раді – нові депутати. ВІДЕО

У п’ятницю, 16 березня 2018 року під час чергового пленарного засідання сесії Тернопільської міської ради відбулося офіційне представлення новоспечених депутатів-свободівців Igor Kostiuk та Андрій Стукало . Сесія на чолі з міським головою привітали обранців. Плідної праці, результативної роботи на благо міста, громади!

Опубліковано Андрієм Тернопільським 16 березень 2018 р.