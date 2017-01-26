У мікроавтобусі, який перекинувся на Тернопільщині, їхала вагітна жінка і маленька дитина. ВІДЕО

26/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус. В результаті ДТП постраждали більше десяти людей, одну особу забрали в реанімацію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами правоохоронців, мікроавтобус марки Mercedes Sprinter опівдні виїхав з Шумська, повідомляє ІНТБ.

«В мікроавтобусі на той час знаходився 21 пасажир, з них 1 вагітна жінка, а також 1 маленька дитина. За словами водія даного мікроавтобуса на слизькій дорозі його почало заносити і згодом мікроавтобус перекинувся», – розповів начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

Попередня причина – ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, водій намагався всіляко відновити контроль над транспортним засобом, однак, зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.

«Швидкі доставили до Кременецької районної лікарні, а також до Шумської районної лікарні 12 потерпілих осіб. В людей є переломи, в людей є різні тілесні ушкодження. Проте, важких тілесних ушкоджень за попередніми даними – немає. Тобто, жінка, яка була вагітна і дитина не потерпіли, їх оглянули лікарі та відпустили додому. Один чоловік знаходиться в реанімації районної лікарні. Відомо, що він нещодавно переніс інсульт, зараз він знаходиться у важкому стані, в реанімації», – повідомив Сергій Крета.

Правоохоронці працюють над встановленням остаточної причини ДТП, подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.