У міграційній службі вимагали хабарі за позачергове оформлення закордонних паспортів, – прокуратура

07/04/2017 0
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Прокуратура  Тернопільської області проводить  досудове  розслідування у кримінальному провадженні за фактами вимагання та одержання посадовими особами  Управління державної міграційної служби в Тернопільській області неправомірної вигоди за позачергове оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що працівники установи неодноразово вимагали гроші у громадян за оформлення закордонних паспортів поза чергою.  У зв‘язку з цим учора, 6 квітня 2017 року, слідчі прокуратури Тернопільської області  спільно з працівниками  Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної  поліції провели обшуки  в Управлінні державної міграційцної служби в області.

Тривають інші слідчі дії у кримінальному  провадженні, розпочатому  за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

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