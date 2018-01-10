У мешканця Збаражчини знайшли порох і марихуану. Для чого йому порох – пояснити не може

10/01/2018 0
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Одразу дві статті Кримінального кодексу – незаконне зберігання вибухової речовини та наркотичних засобів, інкримінують поліцейські 47-річному жителю Збаразького району.

Заборонені речовини виявили в помешканні чоловіка під час санкціонованого обшуку. Їх вилучили та направили на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, повідомляє Досьє 102.

Експерти підтвердили, що сіра речовина є дійсно порохом, а подрібнені рослинні залишки – верхівками коноплі.

Підозрюваний стверджує, що майже 40 грам канабісу зберігав виключно для власного користування, а от для чого йому знадобився порох, пояснити не може.

На даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

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