У мешканця Збаражчини знайшли порох і марихуану. Для чого йому порох – пояснити не може
10/01/2018 0
Розмір тексту:
Одразу дві статті Кримінального кодексу – незаконне зберігання вибухової речовини та наркотичних засобів, інкримінують поліцейські 47-річному жителю Збаразького району.
Заборонені речовини виявили в помешканні чоловіка під час санкціонованого обшуку. Їх вилучили та направили на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, повідомляє Досьє 102.
Експерти підтвердили, що сіра речовина є дійсно порохом, а подрібнені рослинні залишки – верхівками коноплі.
Підозрюваний стверджує, що майже 40 грам канабісу зберігав виключно для власного користування, а от для чого йому знадобився порох, пояснити не може.
На даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
Додати свій коментар
Головні новини
- Чи “подружаться” водії тернопільських маршруток з валідаторами?
- На Тернопільщині молодики забрали у підлітка срібний хрестик, аби розрахуватися за борги у крамниці
- Помер головний хірург Тернопільщини
- З медичного університету хотіли вкрасти пожежний рукав, аби видобувати з його допомогою бурштин?
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...