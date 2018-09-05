У жительки Тернопільщини вкрали банку з грішми

05/09/2018 Розмір тексту:

Обікрали серед білого дня допоки нікого не було вдома, з таким повідомленням до Заліщицьких поліцейських звернулась жителька району. Поцупили 4,5 тисячі гривень, які потерпіла зберігала в банці.

Вже за добу правоохоронці встановили особу крадія – це родич потерпілих, який проживає в тому ж селі, повідомляють у поліції. Чоловік раніше неприємностей із законом не мав, але легко спокусився на чужі гроші, коли з’явилась зручна нагода. Він не раз бував у родичів, помагав по господарству і під час одного з візитів запримітив сховок із грошима. Зрештою, коли господарів не було вдома, він проник до будинку через відчинене та поцупив банку з купюрами.

Частину грошей крадій встиг витратити, а решту співробітники поліції вилучили.

За скоєне підозрюваному інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка поєднана з проникненням у житло.