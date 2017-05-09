У медичних закладах Тернополя будуть фіксувати сигнали від незадоволених пацієнтів

09/05/2017 Розмір тексту:

У лікувальних закладах краю обіцяють поліпшити сервіс. Це має статися у результаті запровадження програми MagneticOneMunicipal Technologies, яка дозволить швидко виявляти проблеми з обслуговуванням пацієнтів і реагувати на них.

Програма є новою не лише для лікувальних закладів Тернополя, але й України. Проте її ініціатори вважають, що вона принесе максимум користі.

«Система працюватиме таким чином. На дверях кабінетів лікарів розміщують табличку із запитаннями, чи є в пацієнта зауваження щодо обслуговування, а також таким чином можна буде дати певні пропозиції щодо поліпшення якості надання медичних послуг. Отриману інформацію пересилатимуть керівництву установи. Програма також фіксуватиме сигнали від незадоволених пацієнтів. Окрім цього, розробники проекту передбачили в програмі і процедуру блокування номера. Це також необхідно у певних випадках. Спочатку програма працюватиме у тестовому режимі. Побачимо, наскільки вона корисна», – розповідає керівник проекту Ігор Островський.

Наскільки поліпшать сучасні технології якість медичної допомоги на Тернопільщині, покаже час.

Софія Романська