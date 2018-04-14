У медуніверситеті обрали найкрасивішу студентку. ФОТО

14/04/2018 0
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В драмтеатрі обрали найкрасивішу дівчину “медичного” університету. Корону переможниці отримала Катерина Бігуняк.

Красуня навчається на 4-му курсі медичного факультету, повідомляє Доба. 6 років займалась бальними танцями, спортивною аеробікою, зараз грає на фортепіано.

— Кожного року, коли я сиділа у залі театру і бачила, як феєрично з’являються красуні-дівчата і розпочинається Студміс ТДМУ, запитувала себе: «Чому я серед глядачів і що заважає мені стати учасницею цього неповторного шоу?». Цього року я твердо вирішила, що зустріну глядачів зі сцени і покажу все, на що здатна, — розповіла дівчина перед конкурсом.

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