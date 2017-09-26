У листопаді Віктор Овчарук підпише попередню угоду про співпрацю Тернопілля з Люблінським воєводством

26/09/2017 Розмір тексту:

У Любліні триває VІ Конгрес ініціатив Східної Європи в панельній дискусії на тему: «Створення мережі міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування». Захід є нагодою для обміну досвідом представників наукового світу, культури, освіти, позаурядових організацій, органів самоврядування і державних органів Центральної та Східної Європи. Конгрес відбувається в Люблінському Конференційному Центрі.

Гостей форуму вітав Славомір Сосновські, маршалек Люблінського воєводства, який наголосив: «Нашим спільним завданням є подальше співробітництво у галузі науки, культури, інновацій, яке продовжиться в економічній сфері та обміном досвідом з нашими партнерами зі Сходу».

У Конгресі Ініціатив Східної Європи участь також беруть гості з Молдавії, Казахстану, Франції, Австрії, Грузії, Румунії, Словаччини, Росії та Німеччини. Учасники Конгресу говорять про міжнародне співробітництво як чинник стабілізації і розвитку регіону, майбутнє міст та сіл, джерела трансграничного фінансування місцевого розвитку.

У рамках Конгресу Ініціатив Східної Європи відбулась робоча зустріч голови обласної ради Віктора Овчарука з маршалком Люблінського воєводства Славоміром Сосновскі, під час якої сторони обговорили напрямки можливої співпраці між регіонами. У ході зустрічі досягнуто домовленості щодо підписання попередньої угоди про співпрацю у листопаді під час проведення тижня інновації в Любліні.

У межах Конгресу відбудеться Міжнародна Біржа Грантодавців, також сьогодні, 26 вересня, обговорюватимуть джерела транскордонного грантового фінансування місцевого розвитку; можливості співпраці чиновників та громадських ініціатив.