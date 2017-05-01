У Львові відбулося побоїще футбольних фанатів. В хід пішли лопати, сокири і молотки. ФОТО

01/05/2017 Розмір тексту:

Поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення . Інформації про потерпілих нема є .

30 квітня о 14.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронцівнадійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиціКлепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, працівникиШевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.

Зараз поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Додамо, що бійка виникла напередодні гри Кубку України серед аматорських команд між ФК «Львів» і теребовлянською «Нивою».