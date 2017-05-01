У Львові відбулося побоїще футбольних фанатів. В хід пішли лопати, сокири і молотки. ФОТО
Поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення. Інформації про потерпілих немає.
30 квітня о 14.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронцівнадійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиціКлепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.
На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, працівникиШевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.
Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.
Зараз поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.
Додамо, що бійка виникла напередодні гри Кубку України серед аматорських команд між ФК «Львів» і теребовлянською «Нивою».
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Коментарі (1)
за Державу01/05/2017
Дич!Європа???Так недаром порожні трибуни ,ось піди з дитиною,з жінкою на футбол і слухай матюки,лайки,бійки…Ганьба!!!