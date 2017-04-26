У Львові спечуть пляцок “Вишиванка” завдовжки 16 метрів

26/04/2017 Розмір тексту:

Вперше в Україні буде спечено пляцок «Вишиванка» довжиною аж 16 метрів. Місяць концентрованого шанування українства змусить кожного з нас пишатися здобутками своєї нації.

Якщо одного дня Ви бачите, що всі люди наче змовились і ходять у вишиванках, знайте – цей день прийшов… День вишиванки – щорічне свято кожного українця, поціновувача прекрасного, модного і стильного. Вдягнути вишиванку 18 травня, означає показати, що ми нескорені і незламні, сильні духом і тілом, знаємо свою історію і шануємо традиції. Українська вишиванка – це світовий бренд!

Чекаємо всіх у центрі міста на святковій програмі, яку підготувала для вас ГО «Розвиток Громади», Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих, ГФ «Патріот» .

Гігантський пиріг «Вишиванка» – під відкритим небом на проспекті перед пам’ятником Т. Шевченку

Рекордсмени України дивували своїми досягненнями, епатажністю, силою, неймовірною витривалістю та масштабами. Ми ж поєднаємо незвичність та народні символи в одному рекорді України – 16-метровий пляцок у вигляді вишитого рушника, смак якого зможе оцінити кожен охочий.

Здавна Львів вважають центром української культури. Ми хочемо ще раз довести, що у нашому місті дбають і популяризують культурні надбання. Львів отримає ще одне досягнення, що приверне увагу до краси української вишивки. А ще приємно, коли наш рекорд не лише гарно виглядатиме, а й порадує смакові рецептори перехожих.

Ми запросили відомого львівського іконописця Лева Скопа.

Ви коли-небудь бачили на вулицях Львова колоритного сивобородого чоловіка з глибокими синіми очима у вишиванці? Цілком можливо, що це був пан Лев. Іконописець з Дрогобича, який сам вже встиг стати іконою Майдану. У часи революції Левко Скоп піднімав духовність українців своїми унікальними іконами на дощечках.

18 травня львів’яни зможуть поспілкуватись з паном Левком у центрі міста. Іконописець разом з перехожими розмалює гітари для хлопців на передовій.

Фільм «Спадок нації»

Впродовж місяця травня у львівських школах ми будемо демонструвати дітям фільм «Спадок нації» – стрічка, гаслом якої стали слова «вишити, щоб вижити». Фільм органічно переплів дві площини. Перша – етнографічна – показує неймовірне різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою, що залежать від регіону побутування сорочок. Друга – це історії людей, життя яких змінила вишиванка – врятувала, поєднала, стала символом нескореності і часто останньою надією.

Львівські етнографи додадуть ефект від кінострічки і розкажуть школярам все про вишиванки: що означають візерунки, які є техніки вишивання, історію української вишивки та ще багато цікавого.

Конкурс між школами Львова

«Розвиток Громади» організовує конкурс між львівськими школами «Мотиви вишиванки». Освітні заклади позмагаються за найкраще прикрашання квітника подвір’я школи. Учасників конкурсу чекають цінні призи: відеопроектор, мікроскоп, набір спортивних м’ячів.

Діти – наше майбутнє. Ми намагаємось вже зі шкільних років показати, що українське – це брендово, модно і стильно. Вишиванка – це нове віяння моди, її визнають у всьому світі. А 18 травня вишиванка стане головним атрибутом свята.

Флешмоб у сквері «На валах», що біля ЛОДА

Під музичний супровід діти та студенти прикрасять дерева стрічками з елементами вишивки. Пройшовши парком, у якому дерева майоріють національними символами , львів’янин відчує атмосферу свята. Можливо, одягнені у вишивку дерева змусять і людей вдягтися у національний український одяг у цей день.

Благодійна вечірка в ресторані «Маестро»

Обов’ язковий дрес-код – вишитий одяг в українському стилі. На гостей чекатиме козацький стіл, конкурси, паперове шоу, дискотека…Громадівці зберуть талановитих артистів, які зроблять вечір 18 травня незабутнім.

Кошти, виручені з реалізації квитків, активісти ГО «Розвиток Громади» спрямують на соціальні проекти. Крім того, ми даємо можливість львів’янам різних вікових категорій весело провести час і з користю.

І це ще далеко не усі розважальні заходи, які ми підготували для вас!

18 травня, у Всесвітній день вишиванки будьте красивими та неповторними приходьте на роботу, у школу, університет чи садочок у вишитому святковому вбранні. Покажемо разом, як українці шанують своїх предків і традиції, завдяки яким ми – непереможні!

Джерело: Розвиток Громади