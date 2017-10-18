У лісі на Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка

18/10/2017 Розмір тексту:

Вранці 16 жовтня до Гусятинських правоохоронців звернувся житель району і повідомив, що уже майже добу не має зв’язку з 64-річним батьком.

Зі слів чоловіка, пенсіонер вранці 15 жовтня пішов в ліс збирати гриби. Близько обіду він зателефонував синові й повідомив, що заблукав, а в телефоні закінчується заряд. Ні вночі, ні наступного ранку чоловік додому не повернувся.

Правоохоронці організували пошукові заходи, але, на превеликий жаль, знайшли пенсіонера мертвим. Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було. Смерть, за попередніми даними настала з природних причин, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.